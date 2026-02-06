「横浜DeNAベイスターズカップ」の中学軟式＆硬式選手権大会の概要発表DeNAは6日、中学野球「横浜DeNAベイスターズカップ」2大会の概要を発表した。昨年新設された「中学軟式野球選手権大会」と、14回目を迎える「中学硬式野球選手権大会」で、いずれも横浜スタジアムで準決勝と決勝が開催される。「軟式野球大会」は2月14、15日にDOCK OF BAYSTARS YOKOSUKAで1回戦を実施。3月21日に横浜スタジアムで準決勝と決勝戦を行う。神奈