日本ハムキャンプ地を訪れるも…昨季限りで現役を引退した中田翔氏が6日、日本ハムの1軍キャンプ地を訪れた。グラウンドで打撃練習を見学している際には急に雨が降り出し、小走りでベンチへ。森本稀哲コーチから「気合いが足りない」といじられる場面があった。中田氏は元チームメートの横尾俊建コーチとともにホーム付近で練習を見学。しかし小雨が降り出すとベンチへ退散。この様子を見た森本コーチは、笑顔でヤジを飛ばした