キューバ野球連盟が発表キューバ野球連盟は5日（日本時間6日）、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む代表メンバーを発表した。リバン・モイネロ投手（ソフトバンク）、ライデル・マルティネス投手（巨人）らNPB所属選手も入った。アリエル・マルティネス内野手（日本ハム）やランディ・マルティネス投手（中日育成）、元ソフトバンクのアルフレド・デスパイネ外野手、元ロッテのロエル・サントス外野手も入