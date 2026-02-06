阪神の佐藤輝明内野手（２６）が５日、侍ジャパンの一員として出場する３月の第６回ＷＢＣに向けて、合同インタビューに応じた。これまでアジアチャンピオンシップなどで代表経験があるが、まだ日の丸を背負って本塁打は記録していない。ホームランへの思いや少年時代に見たイチロー氏（５２）への憧れ、今大会での目標など、赤裸々に明かした。◇◇−改めて、代表入りを聞いた時の気持ちは。「本当にうれしかったで