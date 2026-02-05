女優の木村佳乃（49歳）が、2月5日放送の「ぐるぐるナインティナイン」公式SNSの動画に出演。約10年ぶりに再会した竹内涼真について、「もっと背が伸びてもっとハンサム」になっていたと驚きを語った。木村と竹内が「ゴチになります！」にゲストとして登場。二人は約10年前に共演経験があると言い、木村は竹内の変貌ぶりに「まず、背が伸びてたの！その時お会いした時も背が高くてハンサムだな、と思ったんですけれど、その時より