侍ジャパンの?ラストピース?が決まった。日本野球機構（ＮＰＢ）とＮＰＢエンタープライズは４日、３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）代表の残り１枠にレッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が選出されたことを発表。だが、今回の発表は単なる「追加招集」ではない。実はボストン側が舞台裏で日本代表に「ぜひ吉田をＷＢＣで使ってほしい」と、異例の猛プッシュを行っていたという。ＷＢＣ