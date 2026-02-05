元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、4日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。漫画家尾田栄一郎氏の差し入れに仰天した。オープニングで、3日に行われた自身プロデュースのイベント「ノブロックフェス」についてトーク。佐久間氏は「ちなみにこのイベントに『ワンピース』の尾田栄一郎さんが見に来てくださって」と尾田氏の来訪を明かすと、「『お酒を差し入れしときます