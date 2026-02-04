2024年は自己最多52登板…NPB通算7勝5セーブ39ホールド、防御率2.42新天地が決まった。昨季巨人でプレーしたカイル・ケラー投手がレッドソックスとマイナー契約で合意したと、3日（日本時間4日）に複数の米メディアが報じた。日本のファンからは元助っ人にエールが送られている。米メディア「マスライブ」のクリス・コティーロ記者によると、ケラーの契約には複数のアサインメント条項が含まれ、4月中旬にメジャーに昇格できな