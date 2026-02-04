東京・池袋で警備員などを装って「女子高校生、撮ったでしょ」と言って20代の男性から現金150万円を脅し取ったとして男3人が逮捕されました。【映像】車に向かい歩く容疑者の様子相田龍容疑者（36）ら3人は去年、豊島区東池袋の商業施設内で私服警備員などを装い「女子高校生、撮ったでしょ」と言って20代の男性から現金150万円を脅し取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、2人が私服警備員を装い、男性に声をか