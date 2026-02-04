吉田正尚がインスタを更新「重みと誇りを、改めて胸に刻んで」NPBエンタープライズは4日、3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表「侍ジャパン」最後の1枠を発表。レッドソックス・吉田正尚外野手が選出された。この日、吉田も自身のインスタグラムを更新し、「この重みと誇りを、改めて胸に刻んで全力で戦います」と意気込んだ。吉田は前回大会で主力打者として活躍。打率.409、