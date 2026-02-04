MLB組は過去最多9人も…今井＆佐々木朗希はシーズン集中NPBエンタープライズは4日、3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表「侍ジャパン」最後の1人を発表。レッドソックス・吉田正尚外野手が選出された。これで30人のロースターが全員出揃った。昨年末に大谷翔平投手（ドジャース）や菊池雄星投手（エンゼルス）ら先行メンバー8人が決定。16日には菅野智之投手（オリオールズFA