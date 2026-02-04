昨年キャンプとの違いは…周囲を見渡せる余裕があること楽天の宗山塁内野手が充実の2年目キャンプを送っている。沖縄・金武キャンプ第1クール最終日の3日は、朝8時半からの早出特打に始まり、全体練習終了後にはショートでの守備練習、フリー打撃などをこなし、単独での坂道ダッシュを繰り返し、体をいじめ抜いた。宗山は第1クールを振り返り「自主トレからやってきて、どういう風に自分の体が動くか、そこをまず確認できた。