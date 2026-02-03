フランス・パリの検察庁は3日、SNS「X」の運営会社のフランス事務所に家宅捜索に入ったと発表しました。組織的に不正なデータ処理が行われたかなどについて捜査するとしています。パリ検察庁は3日、X社のフランス事務所に家宅捜索に入ったと発表しました。また、X社を率いるイーロン・マスク氏と元最高経営責任者のリンダ・ヤッカリーノ氏を任意の聴取のために召喚したと明らかにしました。「X」をめぐっては昨年1月にフランスの議