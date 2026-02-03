米殿堂入りで再評価される日本球界での存在感2026年の米国野球殿堂入りメンバーが発表され、アンドリュー・ジョーンズ氏の殿堂入りが決定した。2013年から2年間、楽天でプレーし、球団創設以来初となるリーグ優勝と日本一に貢献したジョーンズ氏は、日本の野球ファンにとっても強い印象を残した存在である。MLBで圧倒的な実績を築いた名外野手は、来日後も中心選手として存在感を示した。36歳での来日という条件下でも、日本球