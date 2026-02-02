バンダが明かした大谷の素顔「チームファーストで考えてくれる存在」ドジャースのアンソニー・バンダ投手がドジャース公式YouTubeチャンネルで大谷翔平投手について語った。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況、解説を務めるホセ・モタ氏に明かした“素顔”。「本当に、彼の姿が一番（リーダーとして）理想的なあり方だと思う」と力説した。バンダは大谷について「ワンマン破壊軍団」という独自の表現でその凄