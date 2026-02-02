バンダが語った大谷の凄み同僚にとっても絶大な存在となっている。ドジャースのアンソニー・バンダ投手が大谷翔平投手について語った。「彼は1人でチームを壊滅させるワンマン破壊軍団だ」と独自の表現で称えた。バンダはドジャース球団公式YouTubeで地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で解説を務めるホセ・モタ氏のインタビューに応じた。その中で話題は大谷についてになった。バンダと大谷は2024年からチームメー