現役ドラフト1期生として広島へ、そして故郷・京都での最後のユニホーム巨人、広島で活躍し、昨年は社会人野球の名門・日本新薬でプレーした戸根千明氏が昨年限りで現役引退を決断した。現役ドラフト一期生として広島での再起を図るも、扁桃炎などに苦しみ、2年目は登板機会も激減。それでも故郷・京都に拠点を置く日本新薬で最後のユニホームに袖を通し、次のステージへの道筋を見出した。33歳の左腕が語る引退の先にある、野球