大道温貴は神宮キャンプ初日を終え「気疲れしかないですね」ヤクルトの2軍春季キャンプが1日、神宮外苑でスタートした。現役ドラフトで広島から新加入した大道温貴投手は「気疲れしかないですね。まあ仕方ないです」と苦笑い。プロ入りから5年間を広島で過ごした右腕にとっては、“文化の違い”への驚きもあったようだ。「アップの時とか、結構声を出すなという印象です。集合のときの返事とか、すごくメリハリがあっていい球団