昨年９月に現役を引退した、大相撲の元幕内水戸龍（３１）＝本名バーサンスレン・トゥルボルド、モンゴル出身、錦戸＝が１日、東京・両国国技館で断髪式を行った。ミュージシャンの桑野信義ら約２８０人が参加し、師匠の錦戸親方（元関脇水戸泉）の止めバサミで大銀杏に別れを告げた。１９年に結婚し、同郷の夫人と娘３人がいることも公表。家族に見守られ「泣くのを我慢した。たくさんの人に応援してもらい、第二の人生は相撲