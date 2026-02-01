新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、数々の人気アーティストが所属するSM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組『応答せよ！僕らのハイスクール』（全８話）を２月13日より、毎週金曜日の夜８時20分から日韓同時・国内独占無料放送することを決定した。 『応答せよ！僕らのハイスクール』は、SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組。