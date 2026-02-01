SM ENTERTAINMENTのSMTR25初バラエティ番組ABEMAで無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、数々の人気アーティストが所属するSM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組『応答せよ！僕らのハイスクール』（全８話）を２月13日より、毎週金曜日の夜８時20分から日韓同時・国内独占無料放送することを決定した。
『応答せよ！僕らのハイスクール』は、SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組。参加するのは、SMTR25の一部練習生をはじめ、未公開練習生も含めた計15人。年齢も国籍もさまざまな15人の生徒たちがWOOJEONG HIGH SCHOOLに入学。1990年代から2010年代までのK-カルチャーを体験しながら、デビューへのヒントを探していくタイムスリップ成長バラエティとなっている。
生徒たちは３つの時代ごとに分かれたクラスに配属され、当時流行したアイテムや音楽、体育会や修学旅行、学園祭などの行事を実際に体験。さらに教室や寮での共同生活、次々と与えられるミッションを通して、世代を超えた共感や思いがけないケミストリーが生まれていく。ステージ上で見せる顔とはひと味違う、生徒たちの等身大の表情を見ることができる。
またSM ENTERTAINMENTは今年の年始、2026年に１組の新人ボーイズグループがデビューすることを正式発表。SMTR25のメンバーも対象であり、『応答せよ！僕らのハイスクール』を通じて段階的に紹介していくと説明していることから、番組開始前にも関わらず本番組への注目度は高まっている。脱落も帰宅もなく、24時間“SMTR25”のメンバーに密着する『応答せよ！僕らのハイスクール』は２月13日（金）夜８時20分より、日韓同時・国内独占無料放送を開始。
(C) 2026 SM ENTERTAINMENT & eggiscoming CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
