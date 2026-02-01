塩多雅矢さん推奨…上半身を固定して行う「股関節回旋」投球において、スムーズなステップ動作や力強い「割れ」を作ることは容易ではない。下半身をうまく使えず、ステップが遠回りしてしまう投手も多いだろう。首都圏を中心に年間20校以上を指導し、動作改善指導のスペシャリストであるトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、安定した投球フォーム習得へ不可欠な「股関節回旋」ドリルを紹介している。このドリルは、投球動作に