ESSEonlineで2025年12月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。家事や子どもたちの送り迎えなど、多忙な毎日。整理収納アドバイザーで2児の母であるあさこさん（30代）は、多忙な日常のなかで、「できるだけ身軽でありたい」と考え、平日と休日の服を決めて、冬でも4着で過ごしています。今回は、ミニマルに暮らすあさこさん流の、少ない服で過ごすコツを紹介。服にあふれたクローゼット