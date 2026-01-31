ESSEonlineで2025年12月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。

家事や子どもたちの送り迎えなど、多忙な毎日。整理収納アドバイザーで2児の母であるあさこさん（30代）は、多忙な日常のなかで、「できるだけ身軽でありたい」と考え、平日と休日の服を決めて、冬でも4着で過ごしています。今回は、ミニマルに暮らすあさこさん流の、少ない服で過ごすコツを紹介。服にあふれたクローゼットを見るたびに、気持ちまでどこか散らかっているように感じてしまう人は必見です。

※ 記事の初出は2025年12月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

1：平日は基本「ワンピース」で過ごす

平日は、基本的にワンピース1着で過ごしています。選んだ理由は、とてもシンプル。考える手間がないから。

朝は子どもたちを起こして、朝食をつくって、身支度を整えて…と、1分1秒が貴重な時間。そんなとき、コーディネートを考える必要がないワンピースは、忙しい朝の強い味方です。

1枚で完成する安心感。きちんと感もあり、外に出る日の服としても迷いがありません。「明日はなにを着よう？」と悩む時間がなくなると、朝から心が軽くなる。

服に気持ちを取られず、子どもと向き合ったり、自分の心を整えたり。ワンピース1着で過ごす平日は、私にとって“余白を生む選択”です。

2：土日は動きやすい「トレーナー＆ズボン」

休日は、子どもたちと公園へ行ったり、買い物に行ったり、動き回ることが多い日。だから土日は、迷わずトレーナーとズボンのスタイルと決めています。

しゃがんだり、抱っこしたり、荷物を持ったり。ママの日常はとにかく動く場面が多い。だからこそ、気兼ねなく動けて汚れを気にしなくていい服がちょうどいい。

服に気を使っていると、どうしても遊びに集中できません。でも、子どもの笑顔をちゃんと見ていたい。

「思いっきり一緒に楽しめる服」を選ぶことで、休日がもっと自由になり、心から楽しめる時間に変わりました。少ない服でも、日によって役割を分ければ十分に暮らせます。

3：アウターは暖かいものをひとつだけ

冬のアウターは、1着だけ。毎日悩むよりも、本当に温かくて信頼できる1枚を選ぶほうが、気持ちがずっとラクだからです。

数が多くても、結局よく着るのはいつも決まったコートだったりします。それなら最初から「大切に着たい1着」を選ぶほうが、暮らしは軽く、シンプルになります。

アウターを迷う時間がなくなるだけで、外出前の準備はぐっとスムーズに。何度も着るからこそ、愛着が生まれてきます。

“たくさんもつこと”より“ひとつを大切にすること”。そのほうが、心地よく冬を過ごせると感じています。

4：少ない服で過ごすメリット

服を減らしてみて気づいたのは、少ない服は、暮らしにも心にも余白をつくってくれるということです。

まず、朝の「なにを着よう？」という迷いが消えます。選択肢が少ないほど判断が早くなり、バタバタしがちな朝の時間にゆとりが生まれる。洗濯物の量も減り、片付けも管理もラク。クローゼットを開けたときのスッキリ感は、思っていた以上に気持ちを整えてくれます。

そしてなにより、「これでいい」と思える安心感。

「自分にとってちょうどよい」少数精鋭だからこそ、どれを選んでも満足できる。

物を減らすことは、「我慢」ではなく「心の解放」でした。服を減らすと、時間が増え、心が軽くなる。少ない服で過ごす毎日は、静かでとても心地よいです。