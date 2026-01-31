エース級助っ人右腕を軸に新戦力を補強昨季リーグ最下位に沈んだロッテは、2026年シーズンの巻き返しに向けて積極的な補強を進めた。サブロー新監督の下、投手陣を中心に新戦力を迎え入れ、戦力の底上げを図る。ここでは今季からチームに加わった選手を整理する。新入団選手は支配下、育成を含めて10人。投手では石垣元気投手、毛利海大投手、奥村頼人投手、富士隼斗投手、田中大聖投手が加わり、層の厚みを持たせた。野手では