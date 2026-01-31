スコットは契約金支払いは4回に分割…合計2000万ドルを得るドジャースのタナー・スコット投手が、2月1日（日本時間2日）に“大金”を手にする。左腕は球団との契約で、契約金2000万ドル（約30億9500万円）に関して支払いが4度に分けて行われることになっており、その入金日まであと2日に迫っている。スコットは2024年オフにドジャースと契約。4年7200万ドル（約111億4200万円）となっており、契約総額のうちの2100万ドル（約32