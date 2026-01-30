onちゃんグッズにお癒しの新商品が登場。札幌のクリエイターとコラボレーションしたオリジナルのアロマストーンとアロマオイルが新登場。＞＞＞onちゃんのアロマストーンとアロマオイルをチェック！（写真3点）HTB北海道テレビは、マスコットキャラクター「onちゃん」のグッズを通して道産品や地元クリエイターの方々にフォーカスするプロジェクト『メイド on 北海道』に取り組んでいる。そんな『メイド on 北海道』に、札幌産の石