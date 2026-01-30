【onちゃん】オリジナルアロマストーン＆アロマオイルで癒されよう！
onちゃんグッズにお癒しの新商品が登場。札幌のクリエイターとコラボレーションしたオリジナルのアロマストーンとアロマオイルが新登場。
HTB北海道テレビは、マスコットキャラクター「onちゃん」のグッズを通して道産品や地元クリエイターの方々にフォーカスするプロジェクト『メイド on 北海道』に取り組んでいる。そんな『メイド on 北海道』に、札幌産の石材・「札幌軟石」を使ったアロマストーンと、onちゃんオリジナルブレンドのアロマオイルが新登場。
主に札幌市南区で採れる石材で、加工しやすく耐火性に優れているため明治時代から道内各地で建築資材として重宝されてきた「札幌軟石」。2018年には北海道遺産に選定されたが、「札幌軟石」を使った建造物の数は時代の流れとともに減少の一途を辿っている。そんななか、「札幌軟石」の歴史的価値を後世に伝えようと雑貨にして世に送り出しているのが市内の工房「軟石や」だ。このたび、「軟石や」の代表作で、お家の形をしたアロマストーン「かおるいえ」と、onちゃんがコラボすることになった。
「軟石や」によると、「札幌軟石」は保水性・吸水性に優れているためアロマストーンに最適なのだそう。ペイントしていない部分にアロマを垂らすと、2〜3日柔らかな香りが続く。
まるでonちゃんが住んでいるかのような、お家の見た目をした可愛らしいアロマストーン。お好みの香りをプラスすることで、毎日の暮らしに癒しを感じてもらえるのでは？ プレゼントにもおすすめ。
そして ”onちゃんのアロマストーン” とあわせてエッセンシャルオイルが新登場。札幌市内のアロマテラピースクール「MoonLeaf sapporo」によるオリジナルブレンドだ。元気で優しいonちゃんをイメージし柑橘系の軽やかさが広がる「Fine」は、毎日を明るく励まし、背中を押してくれるような元気の出る香り。onちゃんが大好きな北海道の香りをイメージした「Peaceful」は、澄んだ空気と雄大な大地に包まれるような、癒しの香りだ。
「かおるいえ×onちゃん」と一緒に使うのはもちろん、ハンカチに1滴たらして香りを持ち歩くなど、毎日に取り入れて楽しもう。
