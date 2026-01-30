食楽web 妥協なき素材選び。全国から厳選した希少な「鳥」の共演 ●東京・中野に誕生した焼き鳥の名店『中野焼鳥 金長』を訪問。その魅力をご紹介します。 東京・中野駅北口から徒歩6分ほど。駅前の賑やかな商店街から一歩入ったビルの3階に『中野焼鳥 金長』はあります。階段を上がると落ち着いた暖簾が迎え、大人の隠れ家と呼びたくなる佇まい。こんな落ち着いた雰囲気のお店、中野にはめったにありません。 完全予約制の店