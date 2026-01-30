中道改革連合の岡田克也氏が３０日、兵庫県内で衆院選の演説を行った。高市早苗首相の掲げる政策の中で、安全保障政策について触れた岡田氏は「安全保障政策を抜本的に強化するといっている。確かにロシア、北朝鮮、中国、それぞれ軍備の増強は著しい、ウクライナで戦い方も変わってきた。だから国の安全保障を見直して対応していくのは必要だとは思います」と主張。その上で「だけどまだ政府の検討は始まったばかり、具体に的