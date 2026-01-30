群馬県伊勢崎市で飲酒運転をして乗用車に衝突し、家族3人を死亡させた罪などに問われた男の裁判で、検察側は男に懲役20年を求刑しました。鈴木吾郎被告は2024年5月、酒の影響で正常な運転が困難な状態でトラックを運転し、中央分離帯を乗り越えて乗用車に衝突し、塚越湊斗ちゃんと父親の寛人さん、祖父の正宏さんの3人を死亡させた危険運転致死傷などの罪に問われています。これまでの裁判で、鈴木被告は飲酒を何度も否定していま