人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が28日、オフィシャルブログを更新。３歳の次男“じろ”君の前歯に感じた“違和感”をきっかけに歯科医院を受診したことを明かし、母としての不安な心境をつづった。 この日、「じーの顔をみて…違和感。これはもしや…」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「数週間前から気になっていたこと」と切り出し、にっこりとほほ笑む次男の写真や口