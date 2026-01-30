あいのり･桃、３歳次男の前歯に違和感「ちょっとだけ灰色に…」
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が28日、オフィシャルブログを更新。３歳の次男“じろ”君の前歯に感じた“違和感”をきっかけに歯科医院を受診したことを明かし、母としての不安な心境をつづった。
この日、「じーの顔をみて…違和感。これはもしや…」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「数週間前から気になっていたこと」と切り出し、にっこりとほほ笑む次男の写真や口元をアップにした写真とともに「この写真のじーの顔をみて、気になること、わかる？？？？」「わかる？！この写真だとめちゃくちゃわかりやすい」とつづり、前歯の片側がわずかに灰色がかって見えることに気づいたと明かした。
「かなり絶妙なんだけど…じーの前歯の片側だけ、ちょっとだけ灰色に見えるのです…」と説明し、最近ぶつけた記憶はないものの「もしや…この時？」と約３カ月前に転倒した出来事を思い出したとコメント。
しかし、実はその少し前に歯科検診を受けていたものの、その際は特に異常を指摘されなかったといい「この時は特に気にしてなくて…」と振り返った桃。「怪我したの３ヶ月くらい前だけど、じわじわ来てるのかな…」と気になって再度歯科医院を受診したところ「ちょっと灰色ですね」と医師から告げられたという。
灰色に見える原因については「神経が死んでしまってることが原因みたい…」と説明。奥の方まで神経が死んでしまうとこれから生えてくる永久歯に影響が出る場合もある一方で、強い痛みや歯茎の腫れといった症状は現時点では見られないという。 「これからのことが心配なので、専門の歯医者さんに診てもらうことになりました…」と予約がなかなか取れなかったことも明かし「３ヶ月前の怪我…まさかこんな事 になるとは…どうなることやら…ドキドキ」と母親としての率直な胸の内を吐露。
また、桃自身も幼少期に前歯の神経が死んで黒くなっていた経験があることを告白。「いや…じーとレベル違いで黒いじゃん！！笑」「同じ歯の位置で、おそろいだね笑」とユーモアを交えつつ「35年前のこの頃は、『乳歯だからほっといても問題ない』と言われたらしい！！！」と言われたことにも触れ「どうなんだ？！」と現在との違いに疑問を投げかけながら、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「歯医者怖がらないのすごい」「様子見てた方がいいね」「よく気づきましたね」「うちの子も３〜４歳の頃転んで同じことがありました！」「小さな違和感に気付いて良かった」「じーちゃん大丈夫かな、心配」「痛い思いや辛いことが少なく済みますように」「歯医者さんで ちゃんと座ってて偉い！」「桃ちゃんの幼少期が、かわいい」「じーちゃんの歯医者さんでの姿が可愛いすぎる」「じーちゃんも、昔の桃ちゃんもかわいい」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる 22年５月５日に第２子次男が誕生している。
