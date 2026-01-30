東京・台東区の路上で29日夜、現金4億2000万円が入っていたとみられるスーツケースが奪われる事件があった。中国人と日本人の合わせて5人襲われる29日午後9時半ごろ、台東区東上野の路上で中国人と日本人の合わせて5人が、突然男ら3人に襲われ、催涙スプレーのようなものを吹きかけられ、車に積み込んでいたスーツケース3個を奪われた。襲った3人は車で逃走している。襲われた5人は「金を運ぶ仕事をしていて、スーツケースには4億2