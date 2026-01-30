カーショーはCY賞3回＆通算223勝などの実績を誇るレジェンドの“新天地”に驚きが広がっている。2025年シーズン限りで現役を引退したクレイトン・カーショー投手が28日（日本時間29日）、米大手テレビ局「NBC」のMLB放送スタジオ解説者として契約成立間近だと、スポーツ専門メディア「Front Office Sports（FOS）」が情報筋の話として伝えた。米ファンも「最高だ」「楽しみ」と沸き立っている。カーショーはドジャース一筋18年