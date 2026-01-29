毎日の献立の味わいが全体的に重く感じたり、味がマンネリ化してきたり…。そんな悩みはありませんか？今回は料理研究家の小田真規子さんに、献立づくりがラクになる考え方や、電子レンジ調理を驚くほどおいしく仕上げるコツを教えていただきました。併せて、メニューを固定化しているという、小田さんのリアルな朝ごはんも紹介します。献立は「しょうゆ基準」で考える。味の単調さを防ぐコツ再現性の高いレシピに定評のある小田