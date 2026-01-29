新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送。このたび本作に参加する16名より、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）にインタビュー。モテるためのコツや過去の恋愛など圧倒的な“男らしさ”と揺るぎない自信に満ちたたいじゅの魅力をお届けする。29歳