£Æ£±¤Î¹çÆ±¥Æ¥¹¥È£³ÆüÌÜ¡Ê£²£¸Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¡¢£±£±¥Á¡¼¥àÃæ£¶¥Á¡¼¥à¤¬Áö¹Ô¤·?¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Àª?¤¬Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥¢¥¹¡×¤Ï¡Ö¥Æ¥¹¥È¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¿åÍËÆü¡Ê£²£¸Æü¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¥·¡¼¥È¾å°Ì£µ°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡££³ÆüÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¥á