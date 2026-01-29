タレントの渡辺満里奈が27日、オフィシャルブログを更新。タレントの鈴木蘭々と実に20数年ぶりの再会を果たしたことを報告した。 おニャン子クラブの元メンバーで1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。 この日、「ものすごく久しぶりの蘭々！！」と題してブログを更新。「20数年ぶりの再会！」と喜びをつづり、ランチの約束をしていたタレントの千秋の提案で