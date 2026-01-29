渡辺満里奈、鈴木蘭々と20数年ぶり再会「会えて嬉しかった」
タレントの渡辺満里奈が27日、オフィシャルブログを更新。タレントの鈴木蘭々と実に20数年ぶりの再会を果たしたことを報告した。
おニャン子クラブの元メンバーで1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。
この日、「ものすごく久しぶりの蘭々！！」と題してブログを更新。「20数年ぶりの再会！」と喜びをつづり、ランチの約束をしていたタレントの千秋の提案で蘭々を呼ぶことになった経緯を明かした。
「なんと20数年ぶりに再会！」と改めて驚きを記し「全然変わらない蘭々 会えて嬉しかった！！」と、久々の再会に感激。また、「千秋ちゃん、ありがとう！」と感謝の言葉も添えつつ、屋外で撮影した３人の自然体な３ショットや店内で並んで写る和やかな写真も公開。「３人で、たくさんの いろんな話をして、時間を忘れるくらいでした」と充実した再会だったことを振り返り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「この３ショット、街中で見かけたらビックリしまくり」「会えて良かった」「旧交を温めるっていい」「鈴木さんとは確か『太陽とハナウタ』でコラボしてたよね！？」などの声が寄せられている。
おニャン子クラブの元メンバーで1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。
この日、「ものすごく久しぶりの蘭々！！」と題してブログを更新。「20数年ぶりの再会！」と喜びをつづり、ランチの約束をしていたタレントの千秋の提案で蘭々を呼ぶことになった経緯を明かした。
この投稿にファンから「この３ショット、街中で見かけたらビックリしまくり」「会えて良かった」「旧交を温めるっていい」「鈴木さんとは確か『太陽とハナウタ』でコラボしてたよね！？」などの声が寄せられている。