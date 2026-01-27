Netflixが27日、都内でラインアップ発表会を開き、席上でマツコ・デラックス（53）と初タッグを組む「ブラックオークション〜禁断の入札〜」を今年、世界独占配信すると発表した。選ばれし者だけが落札者として招かれる、地下空間に突如、現れる秘密の社交場を描く、マツコ自身が主催する唯一無二、闇に包まれた禁断の秘密会員制オークション番組となる。