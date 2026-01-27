TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が27日、MCを務める「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に生出演。生中継で頻発するイタズラに苦言を呈した。「生中継を見ると必ずお店に電話する人がいますよね？」と投げかけると、スタジオの一部から歓声が沸いた。続けて「ホントに用事があって電話をしているんだったらいいんですけれども、もしイタズラだとしたらやめてほしいなという風に思います」と注意喚起。最後に「これ50年くらい前