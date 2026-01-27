2月1日の宮崎春季キャンプより着用を開始オリックスは27日、株式会社ロイヤリティ マーケティングと2026年シーズンのユニホームパンツ広告スポンサー契約を締結したと発表した。2月1日から始まる宮崎春季キャンプより、選手、監督、コーチが着用するユニホームの右腰部分に「バファローズ☆ポンタ」のロゴが掲示される。同社とのスポンサー契約は2016年シーズンから続いており、今回で11年目を迎える。チームの勝敗に一喜一憂