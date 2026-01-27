自身もUCLA出身「迷うことはない」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が2028年に控えるロサンゼルス五輪の野球・ソフトボール競技で米国代表の監督を熱望した。26日（日本時間27日）、新たに設立された地元紙「カリフォルニア・ポスト」のディラン・ヘルナンデス記者が報じた。ロバーツ監督は「私は五輪の監督を務めたい。私はそれをやりたいんだ。LAでね。そのチームの監督を務めたい」と同紙に明かした。母が日本人で沖縄出