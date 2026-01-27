NPB1526安打の坂口智隆氏がクリニック開催…語った“バットを操る”意味YouTubeやSNSなどで、高度な打撃理論などが簡単に見られる現代。最新の技術論を目にしている子どもも多いだろう。しかし、NPB3球団で計20年プレーし、通算1526安打をマークした坂口智隆氏は「根本的な部分をすっ飛ばしてやるのは、長い目でみれば逆に遠回りになる」と警鐘を鳴らす。坂口氏は1月17日に大分・竹田市で行われた「野球・ソフトボールクリニッ