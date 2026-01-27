6月の新イベントで着用するユニホームを発表阪神は25日、今季の新イベントとして「STADIUM HEROES DAY（スタジアムヒーローズデー） Supported by Joshin」を開催すると発表した。選手は特別デザインの限定ユニホームを着用してプレーするが、従来のイメージとは異なるカラーリングにファンからは「かっこいい！」「また違ったテイスト」と絶賛の声が次々と上がっている。6月5日〜7日の楽天戦で実施。発表された限定ユニホーム