NY夕食会での英語スピーチを経済紙も絶賛ドジャースの大谷翔平投手が放った意外なメッセージが、大きな反響を呼んでいる。大谷は24日（日本時間25日）、ニューヨークで開催された全米野球記者協会（BBWAA）主催の夕食会に出席。3年連続4度目となるMVPに輝き、約2分半にわたるスピーチのすべてを英語で披露した。さらに、開催地ニューヨークへの敬意を忘れない立ち振る舞いに、米メディアからは驚きと称賛の声が上がっている。