大谷が真美子夫人、バレロ夫妻らとの写真を投稿ドジャースの大谷翔平投手が25日（日本時間26日）、自身のインスタグラムを更新し、BBWAAニューヨーク支部の夕食会後と見られる真美子夫人らとの家族ショットを公開した。その隣にはネズ・バレロ夫妻とエージェント会社「CAAスポーツ」のメンバーの姿もあった。大谷は24日（同25日）に行われた夕食会に真美子夫人とお揃いの“ブラックコーデ”で登場。スピーチをすべて英語で行い