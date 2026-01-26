ÇØÈÖ¹æ12¤Ï1Ç¯¤Ç½ªÎ»¡Ä¹âÌÚÀë¹¨»á¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö11¡×¤Ø¸µ¹­Åç±¦ÏÓ¤ÎµªÆ£¿¿¶×»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒEJ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤Ï¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Î1989Ç¯¡¢¥ª¡¼¥ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î61ÅÐÈÄ¤Ç¡¢4¾¡1ÇÔ7¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.68¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¹­Åç¡¦»³ËÜ¹ÀÆó´ÆÆÄÂÎÀ©1Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¤¬¡Ö³«ËëÅö½é¤Ï148¥­¥í¤È¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï132¥­¥í¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤«¤é¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÈÖ¤Ë¤â¥Ó¥·¥Ð¥·ÅÐÈÄ¡£Ìö¿Ê¤ÎÇ¯¤Ë¤â¤«¤«¤ï