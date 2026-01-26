¡ÖÃÏ¹ö¡×¤À¤Ã¤¿¹Åç¤Î¡È¹ó»È¡É¡¡Å¨¤Ç¤µ¤¨Æ±¾ð¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¡ÄÀèÇÚ¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤ë¶²ÉÝ
ÇØÈÖ¹æ12¤Ï1Ç¯¤Ç½ªÎ»¡Ä¹âÌÚÀë¹¨»á¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö11¡×¤Ø
¡¡¸µ¹Åç±¦ÏÓ¤ÎµªÆ£¿¿¶×»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒEJ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤Ï¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Î1989Ç¯¡¢¥ª¡¼¥ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î61ÅÐÈÄ¤Ç¡¢4¾¡1ÇÔ7¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.68¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¹Åç¡¦»³ËÜ¹ÀÆó´ÆÆÄÂÎÀ©1Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¤¬¡Ö³«ËëÅö½é¤Ï148¥¥í¤È¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï132¥¥í¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤«¤é¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÈÖ¤Ë¤â¥Ó¥·¥Ð¥·ÅÐÈÄ¡£Ìö¿Ê¤ÎÇ¯¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¾µåÃÄ¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡×¤ÈÆ±¾ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÖ¥Ø¥ë¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿1989Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢µªÆ£»á¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï11¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¡Ê1988Ç¯¡Ë¤Ë55¤«¤é12¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¤½¤ì¤Þ¤Ç11ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓÅê¼ê¤Î¡Ë¹âÌÚ¡ÊÀë¹¨¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÇØÈÖ¹æ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬12¤«¤é11¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡1981Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇËÌÍÛ¹â¡Ê¸½¡¦´ØÂçËÌÍÛ¡Ë¤«¤éÆþÃÄ¤Î¹âÌÚ¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î1983Ç¯¤«¤é12ÈÖ¤ò¤Ä¤±¡¢4Ç¯ÌÜ¤Î1985Ç¯¤Ë¤Ï9¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢11ÈÖ¤ËÊÑ¤¨¤¿5Ç¯ÌÜ¤Î1986Ç¯¤Ï7ÅÐÈÄ¤Ç1¾¡¡£º¸¸ªÄË¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢6Ç¯ÌÜ¡Ê1987Ç¯¡Ë¡¢7Ç¯ÌÜ¡Ê1988Ç¯¡Ë¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¡¢°ÊÁ°¤Î12ÈÖ¤ËÌá¤·¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢12ÈÖ¤È11ÈÖ¤ÇµªÆ£»á¤ÈÇØÈÖ¹æ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê1·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î¡ËÃÓÃ«¡Ê¸øÆóÏº¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤ªÁ°¡¢11ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï1Ç¯¤·¤«12ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø¤Þ¤¿¤Ç¤¹¤«¤¡¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Þ¤¿ÈÖ¹æ¤ò½ñ¤Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤·¤¿¤éÃÓ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤À¡¢¥ï¥·¤ÎÈÖ¹æ¤¬·ù¤Ê¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡11ÈÖ¤Ï1976Ç¯¤Ë20¾¡¤òµó¤²¤ÆºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤¢¤ëÃÓÃ«¥³¡¼¥Á¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ø¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç11ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤ó¤Ê·Á¤Ç½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿11ÈÖ¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¥«¡¼¥×¤Ç¤ÎµªÆ£»á¤ÎÂåÌ¾»ìÅª¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤«¤é¡¢±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
6·î¤Ë¤Ï6»î¹çÏ¢Â³ÅÐÈÄ¤â¡Ä1989Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿61»î¹ç¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î¡È11ÈÖ¸µÇ¯¡É¤Î1989Ç¯¤ËµªÆ£»á¤Ï¤µ¤é¤ËÈôÌö¤·¤¿¡£³«Ëë4ÀïÌÜ¤Î4·î12Æü¤ÎÂçÍÎÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢1²óÌµ¼ºÅÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤êÅê¤²¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£2ÅÐÈÄÌÜ¡Ê4·î13Æü¡¢²£ÉÍÀï¡Ë¤ÏÏ¢Åê¤Ç5²óÅÓÃæ¤«¤é3ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢2²ó1/3¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó1¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢3ÅÐÈÄÌÜ¤Î4·î15Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï5-2¤Î8²ó¤«¤éÀèÈ¯¡¦ËÌÊÌÉÜ³ØÅê¼ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¤Æ2²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ú¥¤¤µ¤ó¡ÊËÌÊÌÉÜÅê¼ê¡Ë¤Î¸å¡Ê¤ÎÅÐÈÄ¡Ë¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢Æ±ÅÀ¤È¤«µÕÅ¾¤È¤«¤µ¤ì¤¿¤éÃÓ¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¡Ø¤ªÁ°¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤«¤Í¡×¡£¤½¤ó¤Ê½Å°µ¤È¤âÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Àº¿ÀÌÌ¤â¤Þ¤¿¤µ¤é¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î»³ËÜÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï»î¹çÁ°Îý½¬¤â¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ì¥Õ¥È¡¢¥é¥¤¥È´Ö¤Î³°Ìî¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ò±Û¤¨¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¥Î¥Ã¥«¡¼¤¬¡¢Áö¤ëÁ°Êý¤ØÊü¤Ã¤¿ÂÇµå¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Î¥Ã¥¯¡£¤½¤ì¤¬µªÆ£»á¤é¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤Ë¤ÏËèÆü²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¡Ö¥À¥Ã¥·¥å¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é»î¹ç¤Ç¤¹¤è¡£°ÜÆ°¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤ÎÆü¤â¤½¤¦¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡È¤ª¤¤¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡É¤Ã¤Æ¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï¤¢¤ÎÇ¯¡Ê1989Ç¯¡Ë¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç61»î¹ç¤ËÅê¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£º£¤¸¤ãÀäÂÐ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÃÏ¹ö¡£¤è¤¯ÂÎ¤¬»ý¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡4»î¹çÏ¢Â³ÅÐÈÄ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢6·î¤Ë¤Ï6»î¹çÏ¢Â³ÅÐÈÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö³«Ëë¤·¤¿º¢¤Ï¡ÊµåÂ®¤â¡Ë148¤È¤«½Ð¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï132¤·¤«½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£50²¿»î¹çÌÜ¡Ê¤ÎÅÐÈÄ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¡Ø¤Þ¤¿¤«¤è¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤ß¤ó¤Ê¡£¡ØÂç¾æÉ×¤«¤¡¡¢¤ªÁ°¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡Ä¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤Î61ÅÐÈÄ¡£ÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤è¤¦¤À¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë